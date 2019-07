Calciomercato PSG, Neymar convocato per la tournèe in Cina

Il PSG ritrova Neymar dopo alcuni giorni di tensione: il brasiliano è stato inserito nell'elenco dei convocati per il Summer Tour in Cina.

Segnali positivi in casa per quanto riguarda la delicatissima situazione di Neymar: dopo alcuni giorni di tira e molla, il brasiliano è tornato a disposizione del club parigino, che lo ha inserito nell'elenco dei convocati per la tournèe asiatica.

Mediante un comunicato ufficiale, il club campione di ha annunciato l'elenco dei convocati per il Summer Tour in : tra i nomi figura anche quello di Neymar, che non era stato invece chiamato in causa per l'amichevole contro il .

Segnali distensivi dopo settimane di tensione e tantissime voci di mercato: il nome di Neymar è stato accostato più volte al , alla e di recente anche al . Al momento le offerte arrivate non soddisfano la dirigenza del PSG, che potrebbe cercare di convincere il giocatore a restare ancora una stagione in .

Questo l'elenco completo di mister Tuchel: Aouchiche, Areola, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jese, Keher, Kimpembe, Kurzawa, Kouassi, Mbappe, Mbe Soh, Meunier, Neymar, Nsoki, Sarabia, Toufiqui, Trapp, Verratti, Zagre. Successivamente si aggregheranno al gruppo anche Choupo-Moting, Di Maria, Marquinhos, Paredes e Thiago Silva.