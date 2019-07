Calciomercato PSG, Gueye supera le visite: 28 milioni all'Everton

Idrissa Gueye si appresta a vestire la maglia del PSG: il centrocampista senegalese lascia l'Everton per 28 milioni di euro.

Colpo a centrocampo per il , che in attesa di definire una volta per tutte il futuro di Neymar, puntella la mediana con l'arrivo di Idrissa Gueye. Il centrocampista senegalese lascia l' dopo tre anni e sbarca alla corte di Tuchel.

Secondo quanto riferito da 'AS', il giocatore classe '89 ha già superato le visite mediche con il club parigino: la firma sul nuovo contratto è prevista per domani. Gueye si legherà al nuovo club per i prossimi quattro anni: operazione da 28 milioni di euro per le casse del club inglese.

Dopo una stagione all' e e tre all' , il giocatore senegalese lascia la Premier League per tornare in , questa volta in una big. 35 presenze totali nell'ultima stagione: titolarissimo nella formazione dei Toffees, il PSG aggiunge dinamismo e sostanza in mezzo al campo con un interditore come Gueye.