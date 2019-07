Calciomercato PSG, Gueye in arrivo dall'Everton: si può chiudere lunedì

Il Paris Saint-Germain sta per chiudere con l'Everton l'affare Gueye: colpo da oltre 35 milioni di euro, possibile arrivo già lunedì prossimo.

Acquistato Ander Herrera a parametro zero dal , il si appresta ora a effettuare la volata decisiva per portare al cospetto di Thomas Tuchel un altro rinforzo proveniente dalla Premier League.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Si tratta di Idrissa Gueye, mediano dell' che nelle prossime ore dovrebbe concretizzare il suo passaggio nel club parigino, dopo un corteggiamento durato diversi mesi.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il centrocampista senegalese - in campo ieri nella finale di Coppa d'Africa persa contro l' - sta infatti per unirsi al Paris Saint-Germain, club con il quale ha già trovato da tempo un accordo per un quinquennale.

Oltre ad avere il sì del giocatore, i parigini ora sarebbero però a un passo dal trovare l'accordo anche con l' , con gli inglesi decisi a chiudere la trattativa il prima possibile per poi cercare il sostituto di Gueye entro l'8 agosto, data di chiusura del calciomercato oltremanica.

Ecco allora che la conclusione dell'affare potrebbe arrivare entro lunedì prossimo, con Leonardo che regalerebbe così a Tuchel un rinforzo cercato già lo scorso gennaio. In quell'occasione l'Everton aveva chiesto 40 milioni, con il disposto invece a spenderne 35.

La stessa cifra intorno alla quale ora potrebbe risolversi la trattativa, con Gueye pronto a lasciare la Premier League per tornare in dove in passato ha già vestito la maglia del .

Per il senegalese si chiuderebbe così un capitolo inglese iniziato con il suo passaggio all' nell'estate del 2015 e proseguito poi con il triennio nella fila dell'Everton, dove ha collezionato oltre 100 presenze in gare ufficiali.