Calciomercato PSG, Guerreiro per la fascia: 15 milioni al Dortmund

Tuchel vuole lavorare nuovamente con l'esterno portoghese: dopo l'ok di Leonardo sprint per riportare Guerreiro in Ligue 1.

Tuchel chiama, Raphael Guerreiro risponde. Dopo Sarabia e in attesa di Herrera, il sta chiudendo infatti per il terzino sta per tornare nella natia per giocare con la maglia del più importante club di . Accordo non ancora trovato, ma la fumata bianca è attesa per i prossimi giorni.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'affare Guerreiro-PSG si farà per 15 milioni di euro, una spesa decisamente inferiore rispetto a quelle a cui il team della capitale francese ha abituato nelle scorse stagioni. Del resto anche l'ottimo colpo Sarabia è arrivato dietro pagamento di 20 milioni, decisamente meno rispetto a quanto chiesto dal inizialmente.

Guerreiro ha già lavorato con Tuchel al e l'attuale tecnico del PSG l'ha chiesto esplicitamente come rinforzo per la fascia sinistra in virtù del probabile addio di Kurzawa: sarà l'alternativa a Bernat sulla corsia mancina.

Per chiudere serve l'ok di Leonardo, prima della trattativa finale con il . Nato in Francia ma Nazionale portoghese, Guerreiro è arrivato in proprio dopo aver lasciato la Ligue 1, acquistato dal Lorient dopo aver ben impressionato per un triennio.

Non solo spese contenute comunque da parte del PSG, che nella prossima settimana dovrebbe dare l'assalto finale a Milinkovic-Savic: alla 75 milioni di euro, ma rimane in piedi anche la possibilità di portare a Parigi anche Allan. Non entrambi, a meno di sorprese.

Reduce dall'ennesima stagione deludente in , il PSG proverà ancora una volta a stupire, anche se ormai non in prima fila per conquistare il trofeo europeo. Proprio la caratteristica di non favorita potrebbe però, con meno pressioni, portare Tuchel, e probabilmente Guerreiro, a combattere realmente per il titolo.