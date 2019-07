Calciomercato PSG, Diallo in arrivo dal Dortmund: costerà 32 milioni

Abdou Diallo sarà il prossimo acquisto del PSG: il difensore francese classe 1996 arriverà a Pairig dal Borussia Dortmund per 32 milioni di euro.

Un rinforzo per reparto: Bulka tra i pali, Ander Herrera a centrocampo, Sarabia in attacco. E ora il è pronto a fare anche il primo colpo in difesa: è in arrivo dal il centrale Abdou Diallo.

Secondo quanto riporta 'L'Équipe', il difensore francese classe 1996 sarebbe prossimo a diventare un nuovo rinforzo della squadra allenata da Thomas Tuchel.

La cifra del trasferimento dovrebbe essere di 32 milioni di euro, circa 5 milioni in più di quanto i gialloneri lo hanno pagato un anno fa per strapparlo al .

Cresciuto nel , Diallo è stato capitano dell'Under 21 transalpina nell'ultimo biennio, ma ha saltato l'Europeo in giocato a giugno per infortunio.

Nella scorsa stagione con il ha collezionato 38 presenze, ma l'arrivo di Mats Hummels quest'estate gli può togliere il posto di titolare a fianco di Akanji.

Secondo la stampa tedesca, il classe 1996 avrebbe anche sofferto la scelta di Favre di schierarlo spesso da terzino. Ora lo attende una nuova avventura, nella sua .