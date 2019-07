Calciomercato PSG, Bulka è ufficiale: il portiere arriva dal Chelsea

Marcin Bulka è il nuovo portiere del PSG. Il polacco classe 1999 si è appena svincolato dal Chelse. Firma con i francesi un contratto biennale.

Il continua il proprio mercato low cost ufficializzando un altro parametro zero dopo Ander Herrera. Parliamo del portiere polacco classe 1999 Marcin Bulka.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'estremo difensore si è svincolato dal dopo essere andato in scadenza di contratto e ha firmato un contratto di due anni, fino al 2021, con il club francese.

Era arrivato in nel 2016 ed è stato un punto fermo delle giovanili dei 'Blues', vincendo due campionati con l'under-18. ma non ha mai esordito in prima squadra.

Ha anche collezionato tre presenze con l'Under 20 della . Ora cercherà di ritagliarsi il suo spazio a Parigi.