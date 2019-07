Calciomercato PSG, Ander Herrera a zero: è ufficiale

Il PSG ha annunciato l'ingaggio di Ander Herrera: il centrocampista era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Manchester United.

Ander Herrera è un nuovo giocatore del . Rinforzo di qualità a centrocampo per Tuchel, che potrà contare sullo spagnolo rimasto senza squadra dopo l'esperienza al .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Herrera, classe '89, non ha rinnovato il proprio contratto con i Red Devils in cui ha militato per 5 stagioni: il divorzio a fine stagione lo ha reso tesserabile a parametro zero ed a spuntarla sono stati i parigini, che ne hanno ufficializzato l'ingaggio.

#WelcomeAnder



Le est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’@AnderHerrera



Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de 5⃣ ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣4⃣ !



#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 4, 2019

Accordo quinquennale tra Ander e il PSG, con scadenza 2024 e maglia numero 21 pronta: il Manchester United, per assicurarselo, nel 2014 aveva sborsato i 42 milioni di euro corrispondenti alla clausola rescissoria che l' Bilbao inserì nel contratto di Herrera.

Idealmente, l'ex United in rosa prenderà il posto di Adrien Rabiot fresco di approdo alla .