Calciomercato Pistoiese, Pancaro in arrivo: superato Gilardino

La Pistoiese ha scelto di puntare su Pancaro: l'ex tecnico del Catanzaro ha superato Gilardino nelle gerarchie, incontro decisivo nelle prossime ore.

A un anno esatto di distanza dalla sua ultima esperienza come allenatore del Catanzaro, Giuseppe Pancaro potrebbe fare il suo ritorno in panchina. L'ex difensore di e - tra le alre - è ora in pole position per guidare la Pistoiese la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dai media locali, il tecnico calabrese ha infatti superato Alberto Gilardino nella corsa per la panchina del club toscano, con l'incontro decisivo che è previsto nelle prossime ore.

Con un passato alla guida di Stabia, Catania e Catanzaro, Pancaro è dunque a un passo dal tornare a guidare un club italiano. Salvo clamorosi colpi di scena, la sua prossima sfida sarà in Serie C.