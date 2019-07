Calciomercato Pescara, Stoian si avvicina: a breve la firma

Chiusa la parentesi alla Steaua, Adrian Stoian è vicino al ritorno in Italia: ad attenderlo ci sono il Pescara e la Serie B.

E’ approdato per la prima volta in nel 2008 quando fu la a scommettere su di lui ed ora, dopo le esperienze con , Bari, , e soprattutto , potrebbe tornare nel nostro paese dopo gli ultimi sei mesi vissuti a Bucarest con la maglia della Steaua.

Adrian Stoian è vicino a firmare un contratto che legherà a partire dalla prossima stagione al Pescara. La notizia è nell’aria da qualche giorno, ma sembra che il club abruzzese nelle ultime ore abbia compiuto importanti passi avanti e che già nelle prossimi giorni possano essere programmate le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Per l’esterno romeno, che attualmente è svincolato, si tratterà ovviamente di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2010-11 collezionando 12 presenze in Serie B condite da un goal, alle quali va aggiunta un’altra in .

Elemento dalla grandissima esperienza, nelle ultime cinque annate, prima del trasferimento a gennaio alla Steaua, è stato uno dei punti di forza del Crotone con il quale ha giocato tre campionati e mezzo in Serie B e soprattutto due in .

La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare tra le giornate di mercoledì e giovedì.