Calciomercato Parma, preso l'albanese Dermaku: era svincolato

Kastriot Dermaku è un nuovo giocatore del Parma: nelle ultime due stagioni era a Cosenza. Nazionale albanese, può esordire in A a 27 anni.

A 27 anni, forse, è arrivato il momento di un esordio in soltanto sfiorato in passato. Il personaggio in questione è Kastriot Dermaku, difensore centrale annunciato ufficialmente dal come suo nuovo rinforzo di calciomercato.

"Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastriot Dermaku (Scandiano, 15/01/1992), che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al (32 presenze e 1 rete), club dal quale si è svincolato".

Dermaku ha trascorso gli ultimi due campionati in Calabria, prima conquistando la promozione dalla Serie C alla Serie B e poi contribuendo in modo attivo alla salvezza del Cosenza. Il suo contratto con i rossoblù è scaduto il 30 giugno e il Parma ne ha approfittato, assicurandoselo da svincolato.

Se ai più può sembrare un illustre sconosciuto, in realtà non è così: Dermaku è nel giro della nazionale maggiore dell'Albania, con la quale è sceso in campo anche nelle gare di qualificazione agli Europei del prossimo anno disputate a giugno.

Dermaku, però, la Serie A non l'ha mai assaggiata: l' lo aveva prelevato dal Melfi nell'estate del 2015, senza però mai dargli fiducia e lasciandolo in prestito al Pavia e poi alla Lucchese. Quindi il Cosenza e, appunto, il Parma. Sarà la volta buona?