Calciomercato Parma, Pezzella dopo Karamoh: operazione ai dettagli

Giuseppe Pezzella si appresta a diventare l'ennesimo rinforzo del Parma: accordo a un passo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Reduce dall'amaro Europeo Under 21 con l' , Giuseppe Pezzella ha una nuova squadra: ad aggiudicarselo è il , che mette a segno il secondo acquisto in poche ore dopo quello di Yann Karamoh dall' .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo 'Sky Sport', le due società hanno praticamente trovato l'accordo per il trasferimento del terzino sinistro di origini siciliane: Pezzella sposerà la causa del Parma in prestito (oneroso) con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione da parte dei ducali.

Pezzella cambia dunque squadra per la seconda volta in pochi mesi: nella seconda parte della scorsa stagione è stato in prestito al . Tornato all' , che ha deciso di non tenerlo in rosa, deve dunque riempire nuovamente le valigie.

Per il Parma si tratta del settimo acquisto dell'attuale finestra di calciomercato dopo quelli di Adorante, Dermaku, Hernani, Colombi, Laurini e Karamoh. Oltre alle conferme di Sepe, Grassi e Inglese. La nuova rosa gialloblù si sta formando.