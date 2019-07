Calciomercato Parma, Laurini a titolo definitivo dalla Fiorentina

Il Parma ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Vincent Laurini: il terzino arriva dalla Fiorentina.

Vincent Laurini è ufficialmente del . Il terzino della , dopo l'esperienza deludente in viola, passa a titolo definitivo alla corte di D'Aversa (fresco di rinnovo).

"La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Vincent Laurini (Thionville, 10.6.1989) dall’ ACF Fiorentina. Il difensore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2022".

Contratto triennale per Laurini, 30 anni, che prima di approdare in maglia gigliata ha militato per 5 stagioni nell' dal 2012 al 2017: a Firenze, per lui, 39 presenze senza goal.

Il transalpino, d'altronde, era già stato inserito tra i convocati del Parma per il ritiro estivo ancor prima dell'ufficialità insieme a Sepe e Grassi provenienti dal .