Calciomercato Parma, Karamoh nuovo rinforzo: ufficiale il prestito con obbligo di riscatto dall'Inter

Karamoh lascia nuovamente l'Inter, stavolta per unirsi al Parma: è stato ceduto ai gialloblù in prestito con obbligo di riscatto.

Ufficializzato dalla lista trasferimenti della Lega Calcio, ora Yann Karamoah è veramente un giocatore del . Niente più dubbi riguardo la futura squadra del giovane attaccante non più di proprietà dell' , che lascia i nerazzurri per approdare in gialloblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

21 anni, Karamoh è reduce dal prestito annuale al . Con i girondini ha realizzato tre goal, ma anche fatto parlare di sè per essere stato messo fuori squadra dal tecnico della squadra francese: Bedouet aveva anche spiegato la sua decisione, lo scorso febbraio.

Karamoh non sembrava infatti concentrato al massimo sul lavoro di squadra:

"È stata una mia decisione, ho punito Karamoh perché un calciatore deve sempre mantenere un certo comportamento. Non può creare problemi al gruppo, la squadra deve remare tutta nella stessa direzione. Chi non segue questo principio, si mette fuori squadra da solo".

Diciotto le presenze con l'Inter, con un solo goal segnato. Spesso utilizzato negli ultimi minuti della gara, Karamoh ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri con le sue giocate improvvise, senza però riuscire a guadagnarsi un posto stabile in prima squadra.

Ora l'approdo al Parma, per provare a dimostrare di essere un campione: se D'Aversa dovesse utilizzarlo con continuità, l'acquisto del francese potrebbe essere una delle sorprese del prossimoc ampionato di , oramai imminente.