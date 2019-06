Calciomercato Parma, Iturbe torna di moda: nuovo assalto

Dopo aver provato a riportarlo in Italia nello scorso calciomercato di gennaio, il Parma sta pensando nuovamente ad Iturbe.

Un mercato all'insegna di vecchie glorie e giocatori in cerca di rilancio quello operato dal in questi giorni. Tra voci, reali trattative e pensieri effettivi, attorno alla società gialloblù volteggiano i nomi di Buffon, Mario Balotelli e sì, una conoscenza come Juan Manuel Iturbe.

Classe 1993, nel 2013/2014 Iturbe stupiù l' con le sue accelerazioni da mille e una notte con la maglia del , scatenando una bagarre assoluta per portarlo tra le proprie fila. La superò la , ma in giallorosso non riuscì mai ad esprimersi come ai tempi dell'Hellas.

E' di fatto da quella stagione che il calcio cerca di capire quale sia il vero Iturbe, ovvero un giocatore top nell'ambiente giusto, oppure solo uno dei tanti calciatori capaci di azzeccare una stagione prima di finire nel dimenticatoio. Deludente anche con e , ora fa parte dei PUMAS, in .

Iturbe vorrebbe però tornare in Italia e Parma potrebbe essere la destinazione giusta per mostrare le sue reali capacità, senza troppe pressioni o numeri da raggiungere. Nel modulo di D'Aversa potrebbe rappresentare un'importante arma in più, tanto che il suo nome è stato già trattato a gennaio.

Nel calciomercato invernale la possibilità di rivedere Iturbe in Italia svanì in breve tempo, ma stavolta il Parma è veramente intenzionato a far di tutto per riportare il giocatore in , convinto possa rappresentare la sorpresa della prossima stagione italiana.

A 26 anni Iturbe ha ancora larga parte della carriera davanti e un exploit al Parma potrebbe riportarlo ad essere considerato in più ambiti, anche in quella Nazionale paraguayana in cui è appena tornato a giocare dopo due anni di assenza. Tempo al tempo, parlerà il calciomercato.