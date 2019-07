Calciomercato Parma, Galatasaray su Gervinho: offerto un triennale

Il Galatasaray piomba su Gervinho, proponendogli 2,5 milioni più bonus all'anno. Il Parma prepara le contromosse per trattenere l'ivoriano.

Reduce da una grande stagione al suo rientro in , Gervinho potrebbe lasciare per la seconda volta il nostro campionato: sulle sue tracce c'è il , che sta pensando di fare davvero sul serio.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il club campione di in carica è partito all'assalto dell'ivoriano del con un'offerta tentatrice: due milioni e mezzo netti più bonus all'anno per tre stagioni.

Il Parma, con cui Gervinho ha stipulato nell'estate del 2018 un contratto fino al 30 giugno 2021, non sta comunque restando a guardare: il club ducale chiede 15 milioni di euro al Galatasaray e, soprattutto, è intenzionato ad alzare l'ingaggio della propria stella.

Detto che le voci di un interessamento dell' per Gervinho non trovano conferma, sull'ivoriano c'è anche il Fenerbahçe. Ma il Galatasaray, al momento, sembra in vantaggio. Si profila un infuocato derby turco.