Calciomercato, PAOK su Mota Carvalho dell'Entella

I campioni di Grecia del PAOK pensano a Dany Mota Carvalho, gioiello dell'Entella con cui ha vinto il girone A di Serie C.

Tra i protagonisti della cavalcata trionfale dell'Entella neopromossa in Serie B figura sicuramente Dany Mota Carvalho: dodici goal in trentacinque apparizioni che sono valsi la vittoria del girone A di Serie C davanti al Piacenza dopo un rocambolesco epilogo.

L'attaccante lussemburghese classe 1998 ha attirato l'interesse di diversi club di categorie superiori: secondo 'Sky Sport' anche il campione di Grecia vorrebbe fare un tentativo con la società ligure per l'acquisizione del cartellino.

Se l'intesa dovesse andare in porto, Mota Carvalho avrebbe l'opportunità di giocare addirittura il terzo turno preliminare di in programma tra il 6-7 e il 13 agosto.

Un grosso salto in avanti per un giocatore abituato a calcare palcoscenici meno prestigiosi: dagli inizi con il CS Pétange in patria all'avventura in corso d'opera a Chiavari, la famosa musichetta non l'ha mai ascoltata.