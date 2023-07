Ricordate Noa Lang? Il PSV ha annunciato il suo acquisto

Trattato per settimane dal Milan nell'estate del 2022, Noa Lang lascia il Bruges e torna in patria: ha firmato col PSV per cinque stagioni.

Ci sono i tormentoni musicali e ci sono i tormentoni calcistici. Ecco: Noa Lang al Milan appartiene a quest'ultima categoria. Perché nell'estate del 2022, ovvero un anno fa, del suo possibile trasferimento si è parlato per giorni, per settimane, per mesi. 12 mesi dopo, Lang il Bruges lo ha lasciato davvero: per andare al PSV, però.

Niente Serie A: il destino del ventiquattrenne esterno olandese sarà l'Eredivisie, ovvero il campionato della sua patria. Il PSV ha annunciato il suo arrivo in serata, qualche ora dopo aver raggiunto l'accordo definitivo con il Bruges. Le cifre? Non ufficialmente comunicate, ma inferiori rispetto a quelle circolate un anno fa per il Milan: sui 12 milioni di euro.

Lang, che in Eredivisie ha già giocato con Ajax e Twente dopo aver militato anche nelle giovanili del Feyenoord, ha firmato con il PSV un contratto della durata di cinque anni: il suo vincolo con il club di Eindhoven scadrà dunque il 30 giugno del 2028.

"Sono state settimane entusiasmanti - ha detto al sito del PSV - Sono molto felice che ora sia tutto completo. Sono affamato di trofei e voglio essere molto importante per la squadra" .

Come comunicato dal PSV, Lang indosserà la maglia numero 7 che nella scorsa stagione era di proprietà di Xavi Simons: il talento ex PSG si prende invece il numero 10.