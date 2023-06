Nkunku ufficiale al Chelsea: arriva dal Lipsia per 66 milioni di euro

I Blues, che avevano chiuso l'operazione già a gennaio, ufficializzano l'arrivo di Nkunku dal Lipsia. Affare fatto per 66 milioni di euro.

Tutto fatto, Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Chelsea. L'affare, definito in realtà già lo scorso gennaio, ora è ufficiale.

Il giocatore arriva dal Lipsia, a cui vanno circa 66 milioni di euro ovvero l'ammontare della clausola rescissoria, ed è reduce da una grande stagione coronata con la vittoria della Coppa di Germania.

Classe 1997, Nkunku piaceva anche alle italiane, ma il Chelsea ha ancora una volta bruciato la concorrenza grazie a una disponibilità economica praticamente illimitata.

Esterno di ruolo, autore di 22 goal e 8 assist in stagione, un infortunio gli ha fatto saltare i Mondiali in Qatar. Ora per lui c'è il Chelsea.

"Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e i compagni di squadra e mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo. Avendo giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti al mondo. Sono molto emozionato per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea".