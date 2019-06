Calciomercato, Niang in Cina? Offerta da dieci milioni l'anno

L’ex attaccante di Milan, Genoa e Torino, M’Baye Niang, potrebbe trasferirsi in Cina. Ad attenderlo un quinquennale da 10 milioni a stagione.

In ha vestito le maglie di , e senza lasciare grandissimi ricordi, ma ora per lui potrebbe prospettarsi un futuro ricchissimo di soddisfazioni, almeno sul lato economico.

M'Baye Niang nelle scorse settimane si è trasferito a titolo definitivo dal Torino al (il club transalpino dopo una stagione in prestito ha deciso di far valere il diritto di riscatto) ma la sua avventura in League 1 potrebbe già essere arrivata al capolinea.

L’attaccante è legato al suo club da un contratto con scadenza 2023 ma, secondo quanto riportato da L’Equipe, in questi giorni gli è arrivata un’offerta irrinunciabile dalla .

Il nome della società che si è fatta avanti non è ancora stato reso noto, ma da quello che è emerso sul piatto sarebbe stato messo un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo tra l’emissario del club cinese e l’entourage del giocatore, ma intanto al Rennes sarebbe già pervenuta un’offerta da 25 milioni per il cartellino dell’attaccante.

Niang, 25 anni, è approdato giovanissimo in Italia nel 2012 quando fu il Milan a scommettere su di lui. Nel corso della sua esperienza in rossonero ha vestito in prestito le maglie di , Genoa e . Nella sua ultima annata in ha realizzato 11 reti in 29 partite di campionato.