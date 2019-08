Calciomercato, Neymar potrebbe innescare il domino: Dybala al PSG e Icardi alla Juve

La cessione di Neymar al Real (o Barcellona) potrebbe innescare il domino: Dybala al PSG, Icardi alla Juve, Dzeko all'Inter e Higuain alla Roma.

Il calciomercato dei grandi attaccanti potrebbe ben presto entrare nel vivo. Mancano circa tre settimane alla fine delle trattative, più o meno in tutti i maggiori campionati europei (tranne in Premier League dove la finestra estiva si è già chiusa). Tutto il domino potrebbe scaturire dalla cessione di Neymar da parte del .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Ieri Leonardo ha ammesso che le trattative sono in stato avanzato , senza fare nomi. Ma le squadre sono due: in pole c'è il , poi il . Ma per la reazione a catena, poco importa la destinazione di Neymar. Il punto cruciale è il seguente: il giocatore designato per sostituire il brasiliano sarebbe Paulo Dybala , che il PSG corteggia da tempo. La Joya potrebbe chiedere ai francesi i 12 milioni di euro all'anno richiesti anche a United e , ma in questo caso non ci dovrebbero essere problemi.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la cessione di Neymar ed il relativo acquisto di Paulo Dybala da parte del PSG, potrebbe far partire un movimento di altri tre attaccanti in .

L'articolo prosegue qui sotto

La , a questo punto, senza Dybala e con la richiesta di Maurizio Sarri di comprare una prima punta, si tufferebbe sull'acquisto di Mauro Icardi . Con i soldi freschi di Dybala, potrebbe anche alzare un po' la posta con l' . Un'offerta da circa 60 milioni, nell'ultima parte di calciomercato, dovrebbe far vacillare i nerazzurri.

Anche perché Antonio Conte non vede l'ora di abbracciare Edin Dzeko . E qui siamo arrivati ad un altro tassello del domino. Senza Icardi e con soldi in più da spendere, i nerazzurri farebbero un passo in avanti per il bosniaco, che non aspetta altro.

Infine, ma non per ordine di importanza, c'è la , che a quel punto dovrà rimpiazzare Edin Dzeko. E così, visto che alla Juventus sarebbe chiuso da Mauro Icardi, Gonzalo Higuain sarebbe il nome più caldo per Petrachi. Negli ultimi giorni di mercato, se il 'Pipita' dovesse rendersi conto di essere chiuso, dovrà ammorbidire la sua posizione nei confronti della Roma.