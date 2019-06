Calciomercato, Ndombele al Tottenham: è fatta per 72 milioni

62 fissi più 10 di bonus, il centrocampista del Lione è pronto a trasferirsi alla corte di Pochettino come rinforzo per il centrocampo.

L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, ma Tanguy Ndombele è praticamente un giocatore del . Dopo settimane di trattative, infatti, il centrocampista del sta per lasciare la per la grande occasione in Premier League. A Londra, sotto Mauricio Pochettino.

Secondo l'Equipe, infatti, l'affare è fatto e si ufficializzerà dietro pagamento di 72 milioni da parte del Tottenham: 62 saranno fissi, mentre 10 legati a diversi bonus. Una spesa importante da parte degli Spurs, dopo una stagione senza alcun acquisto e la finale di Champions comunque raggiunta.

Classe 1996, Ndombele era finito anche nel mirino della , non disposta però a pagare una tale cifra per il centrocampista francese, che negli ultimi mesi è riuscito a conquistare anche una convocazioen fissa nella Nazionale transalpina.

Negli scorsi giorni il presidente del Lione, Aulas, aveva minacciato che il prezzo sarebbe salito fino a 80 milioni in caso di mancata nuova offerta da parte del Tottenham. Alla fine gli Spurs, che inizialmente avevano proposto 45 milioni, hanno trovato l'accordo a metà strada tra la richiesta francese e le proprie possibilità.

L'acquisto di Ndombele spazzerà via il precedente record come acquisto più costoso del Tottenham: nel 2017 gli inglesi misero sul piatto 40 milioni per Davinson Sanchez, mentre l'anno prima 35 per Moussa Sissoko. Ora, sulla scia degli altri acquisti costosissimi delle big d' , anche il Tottenham di Pochettino può entrare nel club.

Interno di centrocampo, utilizzabile anche sulla destra, Ndombele è stato tra i protagonisti del Lione nell'ultima stagione di : non solo il grande lavoro in mezzo, ma anche sette assist che hanno contribuito all'accesso in Champions. Lui però giocherà l' , con l'obiettivo di vincerla.