Calciomercato Napoli, Vinicius al Benfica: ha già lasciato il ritiro

Carlos Vinicius si appresta a lasciare il Napoli dopo gli ultimi prestiti al Rio Ave e Monaco: l'attaccante classe '95 finirà al Benfica.

In attesa di sbloccare la 'telenovela' James Rodriguez con il , il sfoltisce la rosa e pensa al mercato in uscita. Il prossimo a fare le valigie sarà Carlos Vinicius Morais, attaccante brasiliano classe '95 finito nel mirino del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Vinicius ha già lasciato il ritiro della squadra di Ancelotti ed è pronto a salutare: l'ufficialità è attesa nei prossimi giorni per un affare ormai in dirittura d'arrivo dopo gli ultimi due prestiti al Rio Ave e . Il giocatore sarà trasferito a titolo definitivo: nelle casse azzurre andranno 17 milioni di euro.

La società portoghese aveva mostrato da tempo il suo interesse nei confronti del brasiliano di proprietà del Napoli, che con la maglia azzurra non è però mai sceso in campo. Sono 14 le reti segnate con il Rio Ave, soltanto due nel Monaco: ora la nuova avventura in per tentare il rilancio.