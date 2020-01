Calciomercato Napoli, Vertonghen opzione per la difesa

Il contratto di Jan Vertonghen con il Tottenham scadrà in estate: il Napoli farà un tentativo per acquistarlo già a gennaio.

Il rischia di trasformarsi in un supermercato per i club italiani: se l'Inter è sulle tracce di Christian Eriksen, il segue con interesse un altro giocatore della rosa allenata da José Mourinho.

Trattasi di Jan Vertonghen che, al pari di Eriksen, non ha firmato alcun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la possibilità che si liberi a parametro zero in estate esiste eccome.

Secondo 'Telegraph' però, il Napoli avrebbe altre intenzioni: l'idea è quella di anticipare l'arrivo del belga pagando un indennizzo al Tottenham a gennaio, in modo da sbaragliare la concorrenza.

Anche l' , infatti, sta pensando a Vertonghen che ad Amsterdam giocò per cinque anni e mezzo tra il 2006 e il 2012, prima del trasferimento a Londra dove è diventato una delle colonne portanti della squadra. I 'Lancieri' sono alla ricerca di un sostituto di Daley Blind che ne avrà per un po' di tempo dopo aver scoperto di soffrire di miocardite.

Giuntoli proverà dunque ad accontentare Gennaro Gattuso con un rinforzo di assoluto livello ed esperienza per blindare una difesa che in troppe occasioni ha mostrato preoccupanti lacune.