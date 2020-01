L'Inter piomba su Eriksen: contatti con l'entourage per giugno

Christian Eriksen è il sogno dell'Inter per la fine della stagione, ma potrebbe aprirsi anche la pista per gennaio se non dovesse arrivare Vidal.

L' comincia a muoversi sul calciomercato anche per quanto riguarda la fine della stagione e non solo per gennaio. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i nerazzurri sono entrati nella corsa per aggiudicarsi Christian Eriksen, centrocampista del in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

L'idea dell'Inter sarebbe quella di portarlo a Milano proprio a giugno a parametro zero, pagando quindi solo lo stipendio del giocatore e non il prezzo del cartellino al Tottenham. In questi giorni la società nerazzurra ha avviato i contatti con l'entourage per capire i margini della trattativa, tra costi, volontà del giocatore ed eventuale concorrenza.

Eppure Antonio Conte un centrocampista lo vorrebbe fin da subito, ma in questo caso la priorità risponde al nome di Vidal, che non avrebbe problemi ad inserirsi, visto che conosce la e anche Antonio Conte.

Ma se l'Inter non dovesse arrivare ad acquistare Vidal, non si esclude che possa bussare alla porta del Tottenham per avere Eriksen subito. Il prezzo da pagare in questo caso sarebbe di circa 20 milioni di euro, cifra comunque alta vista l'imminente scadenza contrattuale ma che il Tottenham ritiene congrua alla grandezza del giocatore.

Tra l'altro a gennaio, pagando questa somma, l'Inter incontrerebbe anche meno concorrenza, visto che su Christian Eriksen a parametro zero si prospetta una vera e propria fila di pretendenti a giugno...