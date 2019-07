Calciomercato Napoli, Pepé per l'attacco: servono almeno 65 milioni

Il Napoli continua il braccio di ferro col Real per James Rodriguez ma cerca anche un altro attaccante: no di Rodrigo, c'è l'idea Pepé del Lille.

Il calciomercato del non si ferma a James Rodriguez. De Laurentiis infatti vuole regalare ad Ancelotti un altro rinforzo nel reparto offensivo e punta verso la .

Dopo avere incassato i gentili rifiuti di Rodrigo (vuole restare in ) e di Mauro Icardi, che preferisce la , il Napoli ora secondo 'Il Corriere dello Sport' punta Nicolas Pepé che in passato era stato accostato pure all' .

L'attaccante del , fresco di eliminazione dalla Coppa d'Africa con la sua e in grado di giocare sia come esterno che come punta centrale, è reduce da una stagione super con 22 goal e 11 assist in ma su di lui c'è già mezza Europa.

Ecco perché il Lille spara alto e punta di incassare dall'eventuale cessione del suo gioiello almeno 65 milioni di euro. Cifra che, a quanto pare, non impedisce al Napoli di studiare l'assalto.

Intanto, come detto, De Laurentiis continua il lungo braccio di ferro col per James Rodriguez forte della volontà del colombiano, che sogna di tornare a lavorare con Ancelotti.

Il Real al momento pretende la cessione a titolo definitivo e valuta James 42 milioni di euro, mentre il Napoli insiste sul prestito con diritto di riscatto per un totale di poco inferiore ai 40 milioni.

L'affare insomma resta caldo ma non in chiusura, Ancelotti ed i tifosi quindi devono aspettare ancora. Sperando che l' non affondi il colpo.