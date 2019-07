Calciomercato Napoli, Pépé obiettivo: 60 milioni e Ounas al Lille

Il Napoli non perde d'occhio Nicolas Pépé: per il Lille 60 milioni e il cartellino di Adam Ounas, affare comunque parecchio complicato.

Sembrava dovesse lasciare la subito dopo la fine della , salvo poi allungare sospettosamente i tempi: evidentemente il non ha ancora ricevuto l'offerta giusta per Nicolas Pépé, ricercato in Premier League e in .

In il ha avuto più di un contatto con i francesi, mentre la squadra italiana entrata in lizza per assicurarselo è il , 'scottato' dal no del a fronte della richiesta del prestito di James Rodriguez. Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che qualcosa intorno a Pépé potrebbe muoversi.

"42 milioni per James? Se devo acquistare un giocatore, preferisco prenderlo più giovane anche se più costoso".

E l'ivoriano costa senza dubbio molto di più del colombiano: secondo 'Il Corriere del Mezzogiorno', nelle idee di Giuntoli c'è quella di un'offerta al Lille da 60 milioni più il cartellino di Adam Ounas, che però potrebbe non bastare.

Pépé piace tantissimo al che lo ritiene l'erede perfetto del partente Neymar e all' , da anni attento all'evoluzione dei giovani talenti. Più lontana l' che si sta dedicando all'assalto a Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.