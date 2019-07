Calciomercato Napoli, Ospina a titolo definitivo dall'Arsenal

David Ospina è tutto del . Dopo il prestito della scorsa stagione, il portiere colombiano lascia l' e diventa di proprietà del club di De Laurentiis.

Ad ufficializzare la cessione di Ospina agli azzurri sono stati prima i Gunners sul proprio sito internet, in una nota dove viene ratificato il riscatto dell'estremo difensore da parte del Napoli, seguiti poi dagli stessi partenopei.

"David Ospina si trasferisce al Napoli in via definitiva dopo una stagione in prestito in . Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per il futuro".