Calciomercato Napoli, non solo Manolas: piace Luca Pellegrini

Il Napoli continua a trattare Manolas con la Roma, ma ha preso informazioni anche su Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999.

Il è una delle squadre più attive in italia in questo momento, ovviamente in ottica calciomercato. Mentre continua la trattativa per James Rodriguez, è aperto anche il canale con la , con il nome di Kostas Manolas sempre in grande evidenza.

Ma, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Napoli ha intenzione di piazzare il doppio colpo dalla Roma. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni più dettagliate anche su Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999, che ultimamente ha giocato il Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana.

Il romano è della scuderia di Mino Raiola, in migliori rapporti col Napoli ultimamente grazie a Carlo Ancelotti. Il Napoli però non ha fretta di intensificare i contatti, perché prima deve vendere Mario Rui, che piace al e in Portogalo.

Luca Pellegrini nella scorsa stagione ha finito il campionato in prestito al , mettendosi in luce in e conquistandosi un posto da titolare in Sardegna fin da subito. Il Napoli continua a ragionare, come da tradizioni, anche su profili giovani e talentiosi. Proprio come il terzino della Roma.