Calciomercato Napoli, pensieri su Malen: costa 50 milioni di euro

Il Napoli si informa con Raiola del suo assistito Donyell Malen: il talento del PSV, ex Arsenal, costa 50 milion di euro. I partenopei ci pensano.

Il è in attesa di scoprire meglio Hirving Lozano, apparso in difficoltà nelle ultime uscite dopo l’ottimo impatto contro la alla seconda giornata, ma già pensa a un altro colpo, sempre dal Eindhoven. Si tratta di Donyell Malen, classe 1999 che sta facendo molto parlare di sé con le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, i partenopei avrebbero chiesto informazioni sul giocatore nell’ambito dei discorsi piuttosto fitti con Mino Raiola nelle ultime settimane. L’agente di Insigne, Lozano e Manolas è infatti anche il procuratore di Malen, nuovo astro nascente del calcio olandese.

Il PSV ha già fissato il prezzo del classe 1999: 50 milioni di euro. Due anni fa lo ha strappato al settore giovanile dell’ e quest’anno raccoglie tutti i frutti del suo talento: finora sono arrivati 16 goal in 19 partite, compresa una partita da 5 goal. E il suo nome è stato accostato anche al .

Anche con la nazionale Oranje ha già esordito e segnato, nella super sfida contro la . Dal febbraio 2018 è entrato nel giro della prima squadra del PSV e non ne è più uscito. Fino all’esplosione in questo 2019. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una grande carriera. Per questo, inevitabilmente, il Napoli ci fa più di un pensiero.