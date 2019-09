Malen nella storia della Eredivisie: 5 goal, è il terzo a riuscirci

Il 20enne Donyell Malen ha realizzato tutti i goal nel 5-0 del PSV al Vitesse: solo in due, prima di lui, c'erano riusciti nel campionato olandese.

Donyell Malen. Segnatevi questo nome, perché tra pochi anni potreste ritrovarvelo a un piano molto più alto. Intanto, il ventenne attaccante del si diverte a farsi conoscere e, come accaduto contro il Vitesse, a entrare nella storia della Eredivisie.

Il PSV si è imposto con un facile 5-0 e tutti i goal sono stati realizzati da lui, che una decina di giorni fa si era già tolto un'altra soddisfazione: quella di segnare in casa della , con la maglia dell' , in un match valevole per le qualificazioni a e vinto per 4-2.

⚽⚽⚽⚽⚽



⭐ Coen Dillen, 1959

⭐ Bert Theunissen, 1964

⭐ Donyell Malen, 2019#PSVVIT — PSV International (@psveindhoven) September 14, 2019

Due delle cinque reti sono arrivate su calcio di rigore, ma poco importa: Malen è già un uomo copertina. Anche perché non è l'unico a essere riuscito nell'impresa di mettere a segno un pokerissimo, ma quasi.

Prima di lui ci erano infatti riusciti soltanto in due: Coen Mallen nel 1959 e Bert Theunissen cinque anni più tardi. Entrambi, ironia della sorte, giocavano nel PSV. Il primo aveva però 33 anni, il secondo 25. Malen ci è riuscito a 20 anni. Un'impresa.