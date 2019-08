Calciomercato Napoli: Lozano a un passo, spunta Everton per il doppio colpo

Il Napoli è vicino a chiudere con Hirving Lozano: risolti i problemi legati ai diritti d'immagine. Si aggiunge anche l'idea Everton del Gremio.

A poco più di 20 giorni dalla chiusura del calciomercato, il torna a muovere le proprie pedine: obiettivo regalare almeno un rinforzo in attacco a Carlo Ancelotti. Sì, 'almeno' uno, perché le piste calde sono tre.

La più bollente di tutte sarebbe al momento quella che conduce a Hirving Lozano . Dopo mesi di corteggiamento, secondo quanto riporta 'Marca Claro', il Napoli avrebbe finalmente sciolto le riserve con l'esterno del Eindhoven relative ai diritti d'immagine.

Da definire rimarrebbero soltanto i dettagli dell'operazione. Il Napoli sborserà al club olandese i 42 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, mentre il giocatore firmerà un accordo da 4 milioni netti all'anno . Il prossimo passo sembra essere dunque l'annuncio ufficiale: il 'Chucky' è pronto a sbarcare al San Paolo.

Gli potrebbe fare compagnia anche Soares , ala brasiliana classe 1996 che ha fatto benissimo nell'ultima Copa America. A lui sono stati accostati e altri club, ora secondo 'Sky Sport' anche il Napoli avrebbe riaperto un canale con il Gremio .

Già nelle scorse settimane i partenopei avrebbero visto rifiutarsi un'offerta da 37 milioni di euro. La richiesta del club brasiliano sarebbe di 40 milioni, ma soltanto per la metà del cartellino: il restante 50% non appartiene al Gremio e l'operazione potrebbe dunque toccare cifre nell'ordine degli 80 milioni. È l'ostacolo più grande dell'operazione.

Rimane sempre viva anche l'ipotesi che porta a James Rodriguez , vicinissimo nelle scorse settimane prima di raffreddarsi. Secondo il 'Corriere dello Sport' però esisterebbe un patto tra Mendes e il Real Madrid , titolare del cartellino, per portarlo a Napoli nel caso in cui non arrivino offerte. Il Napoli attende.