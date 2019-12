Calciomercato Napoli, Lobotka per la regia: il Celta chiede 30 milioni

Dopo le difficoltà per raggiungere Torreira, il Napoli ha spostato il suo mirino verso Lobotka, regista del Celta Vigo. Prezzo? 30 milioni.

Il già da qualche settimana, ovvero dall'arrivo di Gattuso e dalla partenza di Ancelotti, ha trasformato radicalmente i piani per il suo calciomercato di gennaio. Nuovo modulo, nuovo allenatore e quindi nuove esigenze.

Una di queste, la più impellente, è senza dubbio la richiesta da parte dell'allenatore di avere un vero e proprio regista di centrocampo, cosa che al momento il Napoli non ha. Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni l'interesse e la trattativa per Lucas Torreira, che però adesso rappresenta un punto focale del progetto del nuovo tecnico Arteta all' .

E così il Napoli ha spostato il proprio mirino verso Stanislav Lobotka, centrocampista centrale del Vigo. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Napoli segue da tempo lo slovacco di 25 anni ma non ha mai voluto pagare la clausola da 50 milioni di euro che il club spagnolo ha posto sul suo contratto.

Adesso le pretese del Celta sarebbero scese a 30 milioni di euro e la trattativa può quindi cominciare. La distanza non è poi così ampia considerando che il Napoli vorrebbe investire intorno ai 25 milioni. Insomma, ci sono i margini per trattare.

L’idea del club di De Laurentiis è però di abbattere ancora un po’ i costi: 5 di prestito oneroso e 20 di riscatto obbligatorio, potrebbero rappresentare il parametro migliore possibile.

Il Napoli tra l'altro punta a trovare un accordo economico molto "abbordabile" con Lobotka: in il giocatore guadagna circa 700mila euro all'anno. Quindi in potrebbe ricevere qualcono in più, ma restando sotto la media dei giocatori partenopei.