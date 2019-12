Calciomercato Napoli, Torreira obiettivo: offerta di 30 milioni all'Arsenal

La carenza di centrocampisti ha indotto il Napoli ad offrire 30 milioni all'Arsenal per Torreira: 3 per il prestito e 27 per l'obbligo di riscatto.

Nemmeno l'approdo in panchina di Gennaro Gattuso è bastato al per ricevere una scossa positiva: la sconfitta interna contro il fa male per la modalità con cui si è concretizzata, grazie al sigillo di Gervinho in pieno recupero quando sembrava che gli azzurri potessero effettuare il sorpasso.

'Ringhio' si è presentato alla prima al 'San Paolo' con il suo classico 4-3-3, un ritorno all'antico per i partenopei: nel ruolo di mediano è stato schierato Allan durante il primo tempo, per poi essere sostituito in quella posizione da Fabian Ruiz nella ripresa. Entrambi hanno però fallito miseramente, inaugurando una chiara emergenza a centrocampo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre a parlare di Zlatan Ibrahimovic, ha ammesso di voler puntare su un uomo a centrocampo per l'imminente sessione invernale del calciomercato.

"Ibrahimovic? Abbiamo pensato a Zlatan con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso. Il Napoli la prima punta ce l'ha, quanti attaccanti vogliamo? Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo in casa, a rinforzare il centrocampo con quello che si può acquistare. A gennaio è sempre dura perché chi ha i buoni giocatori se li tiene".

L'obiettivo numero uno del Napoli si chiama Lucas Torreira: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ds Cristiano Giuntoli è partito all'attacco offrendo 30 milioni di euro all' (3 più eventuali bonus per il prestito oneroso di 18 mesi ed altri 27 per l'obbligo di riscatto).

Non è la prima volta che l'uruguaiano viene accostato al club campano: anche prima dello sbarco a Londra fu vicino al trasferimento all'ombra del Vesuvio, salvo poi scegliere l' per il prosieguo della carriera.

Un altro nome nel mirino è quello di Sander Berge, norvegese in forza al sfidato recentemente in : su di lui c'è anche il che potrebbe offrire una cifra superiore ai 20 milioni.

Ma a Napoli si pensa anche al prossimo futuro: per l'estate piace Sofyan Amrabat che però dovrà essere prima riscattato dal versando 3.5 milioni al .