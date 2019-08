Calciomercato Napoli: Llorente in chiusura, Ounas e Chiriches salutano

In giornata l'agente di Llorente definirà i dettagli col Napoli: annuale con rinnovo a 12 goal. Ounas alle visite col Nizza, Chiriches-Sassuolo.

Fernando Llorente a breve sarà del . A prescindere dal pressing su Icardi gli azzurri sembrano aver deciso: l'ex centravanti di e verrà tesserato.

'Il Mattino' snocciola i dettagli di un accordo trovato da tempo, ma che nella giornata odierna dovrebbe essere ratificato nell'incontro col procuratore Frank Trimboli: contratto di un anno, con rinnovo automatico per il secondo qualora lo spagnolo segnasse 12 goal.

Per Llorente pronto un ingaggio da 4 milioni di euro, per un ritorno in dopo l'esperienza vissuta a Londra nei panni di gregario. Gli stessi che dovrebbe indossare all'ombra del Vesuvio, rappresentando l'asso nella manica di Ancelotti per scardinare le difese avversarie con fisicità e fiuto per la porta.

Entrate ma anche uscite, con due pedine ai saluti col Napoli: Adam Ounas è volato a per svolgere le visite mediche e firmare col club della Costa Azzurra, Vlad Chiriches secondo la 'Gazzetta dello Sport' farà lo stesso col .

L'algerino torna in con la formula del prestito oneroso ed un diritto di riscatto a 25 milioni più il 30% sull'eventuale futura rivendita, il centrale rumeno approderà da De Zerbi a titolo definitivo per 11 milioni.