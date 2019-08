Calciomercato Napoli, Icardi non tramonta: deadline fissata per venerdì

La pista Icardi continua ad essere calda per il Napoli: la società partenopea lo aspetterà fino a venerdì. In uscita Hysaj può andare al Valencia.

Non si spegne il sogno Mauro Icardi per il . Il club partenopeo, nonostante le resistenze dell'attaccante argentino e del suo agente e moglie Wanda Nara, secondo 'Sky Sport' continuerà ad aspettarlo fino a venerdì.

Finora Icardi ha sempre rifiutato ogni possibile destinazione sul calciomercato, rimanendo fermo sulla sua posizione di volersi giocatore le sue carte nell' , nonostante non rientri nel progetto del tecnico Antonio Conte e della società nerazzurra.

Ma il Napoli confida ancora in un cambio di idee in extremis, diversamente, secondo 'Sky Sport', virerebbe su Fernando Llorente, attaccante spagnolo ex e attualmente svincolato.

Intanto nella tarda serata di mercoledì Wanda Nara su Twitter ha lanciato un messaggio enigmatico: "A volte i sogni diventano realtà...".

In uscita dal Napoli invece sembra esserci il terzino albanese Elseid Hysay. Per lui si rafforza la pista , squadra in cui potrebbe finire in prestito con diritto o obbligo di riscatto e che cerca un sostituto dell'infortunato Piccini, che ha riportato la frattura della rotula e dovrà stare a lungo lontano dai campi di gioco.

L'agente del giocatore partenopeo, Mario Giuffredi, ha confermato la trattativa ai microfoni di 'Sky Sport'.