Calciomercato Napoli, Llorente bloccato: ma occhio alla Lazio

Cristiano Giuntoli è in contatto continuo con l'agente di Fernando Llorente: il Napoli dovrà guardarsi le spalle dall'inserimento della Lazio.

Lo sbarco a Napoli di Mino Raiola è servito ad Aurelio De Laurentiis per limare gli ultimi dettagli della trattativa che porterà Hirving Lozano alla corte di Carlo Ancelotti: al andranno 42 milioni di euro, la cifra prevista dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore.

Ma il messicano non sarà l'unico innesto in avanti: In rosa manca una diretta alternativa ad Arkadiusz Milik, ruolo che potrebbe essere ricoperto senza problemi dall'esperto Fernando Llorente, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Il ds partenopeo Cristiano Giuntoli sente spessissimo il fratello e agente dello spagnolo, Jesus Llorente, invitato a pazientare un altro po' prima di accordarsi con altre società in attesa che ci siano novità sul fronte Mauro Icardi, la cui priorità è attualmente per la .

Ma il non è l'unica squadra in lizza per l'ex : 'Il Corriere dello Sport' rivela il forte interesse della , dove Simone Inzaghi sarebbe contento di accogliere una punta con così tanta esperienza alle spalle, ideale per raccogliere al meglio i cross provenienti dalle fasce dove agiranno i nuovi acquisti Lazzari e Jony.

L'integrità fisica del 34enne Llorente soddisfa i biancocelesti che potrebbero anche acconsentire alla richiesta di un triennale da 3,5 milioni a stagione, con altri 4 di commissione da elargire al procuratore.

La Lazio dovrà però privarsi di almeno un esubero per racimolare un gruzzolo da investire sull'ariete iberico: uno tra Wallace, Durmisi e Patric dirà quasi certamente addio per far spazio alle doti offensive spiccate di Llorente.

Il Napoli resta in pole position potendo contare su una sorta di accordo sulla parola: notizie a riguardo si avranno dopo Ferragosto, snodo cruciale del mercato degli attaccanti in e non solo.