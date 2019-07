Calciomercato Napoli, Lasagna e De Paul se non arriverà il grande colpo

Pepe, Lozano e James Rodriguez difficili da raggiungere, il Napoli valuta anche la pista che porta all'Udinese.

Tutti vicini, tutti lontani. Il sogno dei tifosi azzurri non si è ancora avverato e gli ingaggi di Pepe, James Rodriguez e Lozano si sono via via allontanati. Rimangono nel mirino del , ma l'assalto di grandi club europei potrebbe portare De Laurentiis a bussare nuovamente alla porta dell' .

Da anni il Napoli ha una corsia preferenziale con l'Udinese, tanto che nel corso degli anni sono arrivati in azzurro giocatori importanti come Allan e Quagliarella. Il Piano B della società partenopea stavolta vede Lasagna e De Paul come obiettivi, dovesse saltare l'arrivo di un grande elemento.

Secondo Tuttosport, infatti, l'idea è quella di portare l'attaccante italiano e l'argentino alla corte di De Laurentiis, ma di certo non come priorità. Il calciomercato è ancora lungo e si proverà ad acquistare un giocatore capace di alzare l'asticella, ma in caso contrario occhi su Udine.

Già in passato entrambi erano stati accostati al Napoli, con gli azzurri che avrevano però deciso di puntare su altri: anche stavolta la possibilità di rimanere a Udine sembra essere concreta, ma il richiamo della Champions potrebbe cambiare le carte in tavola.