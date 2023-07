Kim al Bayern, ci siamo: nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche

Si chiude dopo una sola stagione l’avventura di Kim Min-jae al Napoli: il difensore sta per legarsi al Bayern Monaco.

Si avvicina a grandi passi verso la conclusione l’avventura di Kim Min-jae al Napoli. Il difensore sudcoreano infatti, è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Bayern.

La notizia è nell’aria già da qualche settimana ormai, adesso però si sta procedendo a velocità spedita verso la definitiva fumata bianca.

Come riportato da ‘Sky’, Kim nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito che precederanno la firma che faranno di lui un giocatore della compagine bavarese.

Il Bayern attiverà la clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore pur di far suo il cartellino e nelle casse del Napoli finirà dunque una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro (dodici mesi fa era stato prelevato dal Fenerbahçe per poco meno di 20 milioni).

Si chiude quindi dopo appena un anno l’esperienza italiana di un giocatore che ha saputo stupire come pochi. Approdato al Napoli per raccogliere la pesantissima eredità di Koulibaly, non solo è stato uno dei pilastri di una squadra capace di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, ma è stato anche nominato miglior difensore della Serie A della stagione 2022-2023.