Calciomercato Napoli, James Rodriguez: "Credo che mi troverei bene"

James Rodriguez strizza l'occhio al Napoli: "E' un club pieno di storia, ci ha giocato Maradona. Credo che mi troverei bene".

Ulteriori segnali che scaldano il popolo azzurro. A lanciarli è James Rodriguez in prima persona, che dal dove è impegnato in Copa America con la sua strizza l'occhio al .

Il fantasista conferma il proprio gradimento per la destinazione, sottolineando come la tradizione calcistica possa rappresentare un fattore in più verso il sì al club di De Laurentiis.

"È un club pieno di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona. Credo che mi troverei bene in questo contesto , ma come ho detto penso alla Colombia".

Le parole pronunciate da James Rodriguez dopo il successo sul , che ha consentito alla Colombia di qualificarsi alla fase successiva della Copa America con un turno d'anticipo, suonano come messaggi d'amore nei confronti di Napoli e del Napoli.

La chiave di volta sarà ora convincere il a lasciar partire il capitano dei Cafeteros: i partenopei continuano a trattare, ma James sembra giorno dopo giorno sempre più vicino al Napoli.