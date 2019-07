Calciomercato Napoli, James Rodriguez si allontana: Atletico Madrid in pole

Il Real Madrid dice no al prestito di James Rodriguez al Napoli: l'Atletico Madrid vuole comprarlo a titolo definitivo ed è in vantaggio.

Rischia di non sbloccarsi la trattativa tra e per James Rodriguez: i partenopei lo hanno chiesto con la formula del prestito, trovando il muro delle 'Merengues' che preferirebbero salutare il colombiano definitivamente e non temporaneamente senza l'assicurazione di un riscatto.

Aurelio De Laurentiis ha ribadito la proposta azzurra, lamentando una disparità di trattamento con il .

"Non vedo perché il Real abbia dato James Rodriguez in prestito al Bayern e a noi no. Ma vorrei anche una punta che faccia più goal di lui e più giovane. Il Bayern fattura tre volte più di noi e può acquistarlo in prestito, a noi chiedono 42 milioni. Se si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè si potrebbe prendere qualcun altro. Altrimenti devo pensare ad altro, ma vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra".

La società campana si aspettava un passo indietro da parte del Real che non c'è mai stato: per questo motivo, come riportato da 'Sky Sport', è passato in netto vantaggio l' che sarebbe propenso ad acquistare James Rodriguez a titolo definitivo.

Il tutto nonostante le parole del presidente dei 'Colchoneros', Enrique Cerezo, che a 'El Partidazo de Cope' ha negato qualsivoglia contatto con i cugini madrileni.

"James Rodriguez è indiscutibilmente un grande giocatore e noi siamo interessati a profili del genere, ma una trattativa con il Real Madrid non c'è".

Tale scenario potrebbe tagliare fuori il Napoli dalla corsa al colombiano: il tempo stringe e per convincere la controparte serviranno argomenti migliori. Altrimenti si punterà su altri calciatori.