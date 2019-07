Calciomercato Napoli, Icardi nei pensieri: scambio con Insigne?

Il Napoli è tornato forte su Mauro Icardi: pronti 60 milioni per l'Inter che ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne. Scambio possibile.

Che Mauro Icardi sia stato in passato un obiettivo del è noto a tutti: Aurelio De Laurentiis ci provò offrendo addirittura un ruolo in un film alla consorte Wanda Nara, senza ottenere il sì della coppia che preferì rimanere a Milano.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Quelli, però, erano altri tempi: l'argentino era il punto di riferimento dei nerazzurri, situazione precedente alla tempesta scatenata dal rifiuto di scendere in campo dopo aver perso la fascia da capitano in favore di Samir Handanovic. Ora il mondo si è completamente ribaltato.

Tra dieci giorni scadrà la clausola rescissoria di 110 milioni valida soltanto per l'estero, cifra che nessuno pagherà: l'ex ha subìto una svalutazione per evidenti motivi comportamentali, tanto che il Napoli avrebbe messo da parte 60 milioni per lanciare l'assalto, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'articolo prosegue qui sotto

Cifra che un anno fa sarebbe stata rifiutata senza pensarci dall' che valuta, nel caso, anche l'inserimento di una contropartita tecnica: in tempi non sospetti dalla Lombardia è arrivata una richiesta d'informazioni su Lorenzo Insigne, non di certo di natura tecnica visto che le capacità e caratteristiche dello 'scugnizzo' sono decisamente conosciute.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe l'anticamera di uno scenario niente male: quello di uno scambio con Icardi che accontenterebbe Carlo Ancelotti, piuttosto felice dopo l'acquisto di Manolas. Senza dimenticare il probabile colpo James Rodriguez.

A recitare il ruolo di terza incomoda di lusso, la : il presunto contatto tra Wanda Nara e Fabio Paratici a Ibiza ha dato il via a mille voci incontrollate. Al momento i bianconeri sono concentrati sull'affare De Ligt, soltanto poi si getteranno a capofitto su Icardi. Il triangolo è presto servito.