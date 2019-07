Calciomercato Napoli, Icardi apre al trasferimento

Apertura di Mauro Icardi al Napoli: il progetto tecnico convince l'attaccante dell'Inter, sempre più separato in casa a Milano con il club.

Ritiro di Lugano terminato in anticipo e niente convocazione per la tournée in Asia: l'estate di Mauro Icardi è riassumibile in queste poche parole, a cui potrebbero presto aggiungersene altre di stampo mercatistico.

L'argentino non rientra più nel progetto di Antonio Conte all' e ormai anche lui pare averlo capito e accettato, entrando nell'ottica di un addio divenuto inevitabile per evitare una convivenza forzata.

La priorità si chiama che però è al momento concentrata sull'ufficializzazione di De Ligt: i bianconeri non si sono fatti vivi con i nerazzurri ma con Wanda Nara nella persona di Fabio Paratici e dovranno prima cedere gli esuberi in attacco (Higuain e Mandzukic di troppo).

Di problemi del genere non ne ha il che, secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport', ha scalato posizioni importanti nelle preferenze di Icardi: ha convinto il progetto presentato dal ds Cristiano Giuntoli nell'incontro andato in scena una decina di giorni fa con la moglie e agente dell'attaccante, oltre allo stipendio offerto che lo rendererebbe il giocatore più pagato della rosa partenopea.

Dal canto suo, l'Inter chiede non meno di 60-70 milioni (bonus compresi) per il cartellino e l'idea di vedere il giocatore all'ombra del Vesuvio anziché a 'rassicura' di più sia Marotta che Ausilio e i tifosi, poco felici nel caso di un trasferimento alla corte dei rivali di sempre.