Calciomercato Napoli, Fekir non arriverà: visite col Betis

Il Campione del Mondo francese giocherà col Betis nella prossima stagione: visite e firma nelle prossime ore, 25 milioni al Lione.

Niente o per Nabil Fekir. Il 26enne francese, Campione del Mondo lo scorso anno, sarà infatti un nuovo giocatore del Betis. Manca solo l'ufficialità per il colpo a sorpresa della squadra biancoverde, con il giocatore già a per svolgere le visite mediche.

25 i milioni che andranno al per Fekir, oltre ad una percentuale sulla futura eventuale rivendita. Inutile l'ultima proposta formulata dal Napoli, che ha proposto Ounas come contropartita per arrivare al giocatore francese prima del Betis.

Nonostante la mancata qualificazione all'Europa, è il Betis è riuscito a convincere Fekir riguardo il progetto in corso a Siviglia. Un colpo a sorpresa per la squadra spagnola, nuovamente sulla cresta dell'onda del calciomercato dopo aver portato Lo Celso tra le proprie fila un anno fa.

Tra i migliori interpreti del Lione nelle ultime stagioni, Fekir è stato decisivo anche per il ritorno in del team francese, avendo siglato nove reti e fornito sette assist per i compagni.

Trequartista, ma alll'occorrenza anche seconda punta e centravanti, sarà lui la stella di un Betis deciso a fare meglio dello scorso anno e tornare in Europa. Lo dimostrano gli investimenti e l'abilità nell'attrarre verso la maglia biancoverde anche nomi a dir poco interessanti del calcio europeo.