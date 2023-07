Repubblica - Napoli, Faraoni in arrivo: sarà il vice Di Lorenzo

Il primo acquisto del Napoli dovrebbe essere Marco Davide Faraoni: chiusura vicina col Verona. Zanoli riparte: lo aspetta il Genoa.

Segni al Napoli e poi ci vai a giocare. Parafrasando una celeberrima frase, da qualche tempo a questa parte pare proprio che sia così. Lo scorso anno è accaduto a Giovanni Simeone, autore della famosa tripletta del 2018 con la maglia della Fiorentina, e ora ecco il bis: ancora da Verona è in arrivo Marco Davide Faraoni.

Operazione vicina alla chiusura, secondo 'Repubblica': il trentunenne capitano dell'Hellas dovrebbe a breve diventare il nuovo acquisto del nuovo Napoli di Rudi Garcia, che nonostante i ribaltoni tra panchina e il ruolo di direttore sportivo ha tutta l'intenzione di tenersi lo Scudetto cucito sul petto. Agli scaligeri dovrebbe andare una cifra attorno ai cinque milioni di euro.

Faraoni, sempre che ogni tassello vada definitivamente al proprio posto e dunque che si arrivi alla fumata bianca, diventerà così il nuovo vice Di Lorenzo: ruolo occupato nella seconda parte della scorsa stagione da Bartosz Bereszynski, rientrato alla Sampdoria per fine prestito dopo aver giocato pochissimo tra campionato e Coppa Italia.

Proprio Faraoni, ironia della sorte, è l'uomo che un paio d'anni fa negò al Napoli la partecipazione alla Champions League dell'anno seguente: il 23 maggio del 2021 fu una sua rete a regalare al Verona il pareggio al Diego Armando Maradona (1-1) e, di conseguenza, a consentire alla Juventus di finire tra i primi quattro posti, con conseguente scivolamento azzurro in quinta posizione.

Lo scorso anno, invece, Faraoni è stato stoppato da una serie di guai fisici che ne hanno limitato rendimento e minutaggio, specialmente nella prima parte della stagione. Poi anche lui ha dato il proprio apporto alla miracolosa salvezza dei veneti, andando pure a segno - prima di provocare un rigore, poi sbagliato da Nzola - nello spareggio vinto al Mapei Stadium contro lo Spezia.

Di chi prenderà dunque il posto Faraoni? Proprio di Bereszynski, intanto. Ma anche di Alessandro Zanoli, destinato a ripartire in prestito e, al contempo, a rimanere a Genova: non per indossare la maglia della Sampdoria, bensì quella del Genoa, neopromosso in Serie A, che lo attende per consegnargli la nuova casacca rossoblù.