Calciomercato Napoli, Ancelotti su Verdi: "Sta valutando con la società"

Ancelotti parla della possibile cessione di Verdi dopo il 3-3 in amichevole contro la Cremonese: "Ha espresso la volontà di trovare più continuità".

Protagonista con un goal quest'oggi in amichevole contro la a Dimaro, Simone Verdi resta sulla lista dei partenti in casa . Il giocatore in azzurro non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe, motivo per cui la sua strada pare ormai destinata a dividersi da quella dei partenopei.

Una situazione della quale ha parlato anche Carlo Ancelotti ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della gara pareggiata per 3-3 contro il club lombardo.

"Verdi? Ha espresso la volontà di trovare più continuità e sta valutando con la società".

e i due club maggiormente interessati al giocatore, il quale in queste ore sta riflettendo sul proprio futuro insieme alla dirigenza del Napoli. Il desiderio, come detto, è quello di trovare una squadra che possa garantirgli un ampio minutaggio nella prossima stagione.