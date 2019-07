Calciomercato Napoli, Ancelotti: "James Rodriguez trattativa aperta, Elmas ai dettagli"

Carlo Ancelotti a carte scoperte. Il tecnico del , intervistato da 'Tv Luna', ha parlato della telenovela legata all'arrivo del pupillo James Rodriguez nonchè dell'operazione Elmas.

Si parte dal colombiano, già allenato dal tecnico azzurro al e al , smentendo come l'obiettivo numero uno degli azzurri sia sfumato in favore di un passaggio all'Atletico di Simeone.

"Non mi risulta sia dell'Atletico, di James ne stiamo parlando, a me piace molto. Sono molto legato a James, lo stimo moltissimo, con lui la squadra sicuramente si può migliorare. Non ha bisogno di rilanciarsi, è un grande giocatore. Ma non è l'unica trattativa aperta, stiamo valutando tanti profili".