Calciomercato Napoli, Amrabat per giugno: offerti 10 milioni

Sofyan Amrabat è una delle rivelazioni della stagione di Serie A: il centrocampista marocchino è un obiettivo del Napoli. Il Verona chiede più di 10M.

13 presenze in 13 partite, più un temperamento che non è passato inosservato. Sofyan Amrabat è certamente una delle più grandi sorprese di quest'inizio di . Il marocchino è uno dei perni del , ma ha già diverse estimatrici in alta classifica.

Non c'è soltanto l'Inter, che vorrebbe il giocatore per gennaio . Come riportato da 'Sky Sport', una delle squadre maggiormente interessate è il , che vuole iniziare la sua rivoluzione proprio dall'ex e Bruges.

Il Verona detiene un diritto di riscatto a 3.5 milioni di euro da esercitare al termine della stagione, ma poi il futuro sembra poter essere ai piani più alti del campionato italiano. Non però a prezzo di saldo.

La prima offerta presentata dal Napoli, pari a 10 milioni di euro , è stata rispedita al mittente dal presidente Setti, che valuta di più il giocatore. Distanza sul valore del cartellino, mentre si lavora all'intesa con il classe 1996: ieri ci sarebbero stati contatti con gli agenti.

C'è fretta di chiudere da parte di Giuntoli, che vuole anticipare la concorrenza di e e bloccare il calciatore per giugno. Il nuovo Napoli potrebbe iniziare da lui la ricostruzione.