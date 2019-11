Calciomercato Inter, Amrabat e Romulo nomi nuovi per la mediana

Inter alla ricerca di innesti per il centrocampo: difficile arrivare a De Paul, si valutano Kucka, Romulo e Amrabat, per il quale è sfida al Napoli.

L’ potrebbe essere tra i club più attivi nella prossima sessione invernale di calciomercato. Pienamente in corsa per lo Scudetto, il club nerazzurro potrebbe andare a rafforzare ulteriormente la sua rosa mettendo a disposizione di Antonio Conte quegli uomini che possano garantirgli più qualità e più scelte.

Uno degli obiettivi principali sarà quello di rinfoltire il centrocampo e la lista dei profili osservati è certamente lunga. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ‘Piano A’ dei meneghini porta il nome di Rodrigo De Paul, arrivare all’argentino però sarà tutt’altro che facile.

L’, vista anche una classifica tutt’altro che tranquilla, potrebbe decidere di non privarsi del suo gioiello e comunque la valutazione del suo cartellino è molto elevata. Per tale motivo si stanno valutando anche altre opzioni decisamente più low cost.

Constatato che sarà impossibile arrivare gennaio ad elementi come Van de Beek, Castrovilli, Kulusevski ed Allan, una soluzione interessante potrebbe essere Juraj Kucka. Conosce ovviamente alla perfezione la , conosce l’ambiente meneghino perché ha militato nel e dal punto di vista fisico è completamente recuperato. Il centrocampista del potrebbe rappresentare un elemento importante, ma non è l’unica pista che si sta seguendo.

Tra i profili studiati c’è anche quello di Romulo, un giocatore che fa della duttilità una delle sue armi migliori e che ha l’esperienza e le qualità per integrarsi eventualmente in maniera molto rapida nei meccanismi dell’Inter. Conte lo conosce perché aveva pensato di convocarlo in Nazionale quando era commissario tecnico e le sue caratteristiche piacciono.

Altro nome che sta circolando in queste ore è quello di Sofyan Amrabat. Approdato in estate al con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bruges, il centrocampista marocchino è una delle grandi novità proposte da questa prima fase di campionato. Ha corsa, capacità di inserimento, buon piede e muscoli. Per averlo sarà sfida al Napoli.