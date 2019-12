Calciomercato Napoli, Amrabat a un passo: ballano due milioni

Affondo deciso del Napoli per Sofyan Amrabat: gli azzurri alzano la propria offerta e staccano l'Inter. La settimana prossima si può chiudere.

Mentre torna in auge il nome di Lucas Torreira, il stringe i tempi anche per l'altro centrocampista inserito concretamente tra gli obiettivi di mercato: Sofyan Amrabat, sorpresa del e possibile, se non probabile, primo rinforzo azzurro per la prossima stagione.

Secondo 'Sky Sport', Napoli e Verona si sono incontrate nuovamente per il mediano olandese di origini marocchine. E ora la distanza tra i due club è davvero minima: i partenopei, tramite il proprio direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno alzato la prima offerta di 10 milioni di euro arrivando a 12 milioni più 3 di bonus.

Un affondo deciso, che come detto riduce in maniera sensibile la distanza con il Verona: il club scaligero chiede 17/18 milioni di euro per lasciar partire Amrabat. Con un piccolissimo sforzo da parte di entrambi i club, l'affare sembra insomma destinato ad andare in porto.

E l' ? Nonostante anche i nerazzurri ci stiano provando concretamente, in questo momento il Napoli è nettamente in pole per Amrabat. E, sempre secondo 'Sky Sport', potrebbe chiudere l'operazione già la prossima settimana.

Amrabat, come già ricordato più volte, potrà cambiare squadra soltanto a partire da luglio: quest'anno ha infatti vestito sia la maglia del Bruges che quella del Verona e non potrebbe iniziare una terza esperienza già a gennaio. Fino a fine stagione, insomma, rimarrà certamente in Veneto. Tra qualche mese, invece, il suo destino dovrebbe essere a tinte azzurre.