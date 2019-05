Calciomercato Napoli, Almendra ora costa 30 milioni: ma gli azzurri hanno il sì del giocatore

Il Boca Juniors ha aumentato il prezzo del giocatore da 20 a 30 milioni e nonostante l'interesse del Porto il Napoli è ancora in vantaggio.

Confermato Ancelotti, conquistata la qualificazione in , il lavora al calciomercato estivo. Giorni febbrili per il ds Giuntoli, che il prima possibile proverà a chiudere gli acquisti di Ilicic, Di Lorenzo, Castagne e chissà, Fabio Quagliarella. Oltre gli acquisti dalla , però anche Agustin Almendra.

Almendra, centrocampista in forza al Boca Juniors, sta disputando in questi giorni il Mondiale Under 20 con la sua e potrebbe essere raggiunto da Giuntoli nei prossimi giorni. Secondo la Gazzetta dello Sport il sì del giocatore resiste, nonostante l'inserimento improvviso del .

In virtù dell'addio di Herrera all' , il Porto sta cercando un nuovo centrocampista per la prossima stagione. Il tutto nonostante l'aumento del prezzo da parte del Boca Juniors, che ha fiutato l'affare sollevando la cifra per il trasferimento per il proprio giocatore da venti a trenta milioni.

Almendra però non sembra intenzionato a cambiare idea, desideroso di sbarcare in Serie A per giocare nella città in cui uno dei suoi grandi idoli, ovvero Diego Armando Maradona, è riuscito a fare la storia. Dopo la conclusione del Mondiale Under 20 il Napoli metterà il piede sull'acceleratore, così da chiudere il suo acquisto.

Classe 2000, Almendra può giocare sia come mezz'ala, sia come trequartista o esterno di centrocampo. Coniuga quantità e qualità che hanno stregato il Napoli durante l'annata che ha portato il Boca Juniors fino alla storica finalissima di Libertadores contro i rivali del River Plate.

Se Lozano è il grande sogno, Almendra sembra essere il giocatore proveniente dall'estero più vicino a vestire la maglia del Napoli. Per il resto Ancelotti dovrebbe puntare su diversi elementi provenienti dalla Serie A per provare a dare nuovamente l'assalto, stavolta in maniera decisa, a Scudetto e Coppa .